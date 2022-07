Russen-Gas fließt noch genug nach Österreich

Riesiger Haidach-Speicher leer

Doch während die OMV-Speicher schon zu über 70% und die der RAG zu 64% voll sind, ist ein riesiger Haidach-Speicher leer. Denn er gehört der Gazprom. Diese wird nun quasi per Gesetz „enteignet“, am entsprechenden Bescheid wird gearbeitet. Ist dieser in Kraft, wird der Speicher befüllt. Der Großteil der Mengen geht aber auf den deutschen Markt.