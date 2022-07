Staatsholding: Neue Rolle für OMV & Co.

Jetzt leitet mit Edith Hlawati eine erfahrene Wirtschaftsjuristin die ÖBAG, als Aufsichtsratschef agiert der routinierte Günther Ofner, in vielen Branchen und Funktionen bewährt. Keine leichte Aufgabe, denn alle Firmen in der ÖBAG stehen vor riesigen Herausforderungen: die OMV mit ihrem „Russen-Thema“ und neuer Strategie, der Verbund mit seinem Riesengewinn und seiner Zukunftsrolle, die Telekom mit starken mexikanischen Miteigentümern und technologischen Herausforderungen, ebenso die Post im Kampf mit Amazon etc. Und immerhin: All diese Betriebe schütten heuer 766 Millionen Euro an Dividende an den Staat aus.