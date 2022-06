Der erste Tag am Woodstock: „Jeder ist gut drauf“

Ein eigener Pool, ein Riesen-Weihnachtsmann, eine Trompeten-Dusche - es gibt nichts, was es am Campingplatz beim von der „Krone“ präsentierten Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis nicht gibt! Heute, Donnerstag, legt das Fest für Blasmusik-Liebhaber ein fulminantes Comeback hin.