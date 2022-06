Pkw-Lenker landet nach wildem Überschlag am Dach

Gegen 01.40 Uhr war der 29-jährige auf der L21 in Berwang in Richtung Bichlbach unterwegs. Bei der Ortsausfahrt kam der Deutsche auf die Verkehrsinsel und touchierte gleich mehrere Verkehrsschilder. Außerdem rammte er einen Felsen, der in der Mitte der Verkehrsinsel steht. Durch den heftigen Aufprall überschlug sich der Pkw und kam auf der Gegenfahrbahn am Dach zum Stillstand.