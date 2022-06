„Ist Gott auch auf Social Media, Herr Abt?“

Die Zahl der Christen ist in Europa rückläufig. Was hat die Kirche zu bieten und wo liegen Versäumnisse?

Die Kirche hat einen Schatz zu bieten. Die Frage ist nur, wie wir den anbieten - und wo. Die Kirche ist es nicht immer, weil nicht mehr viele kommen. Zum Teil sind wir selbst schuld, Thema Missbrauch und vieles andere, es ist so, leider. Darum denke ich, wir müssen mehr auf die Menschen zugehen. Wir machen sehr viel Social Media Arbeit. Und da müssen wir noch sehr kreativ sein in der Frage, wo wir die Menschen erreichen können.