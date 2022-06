Herz-Jesu-Feuer lösten in Tirol Waldbrände aus

„Kann man vergleichen mit Handtuch auf Herd“

Auch in Längenfeld endete ein Herz-Jesu-Feuer mit einem Waldbrand: Ein 51-jähriger Einheimischer entzündete am Sonntagabend mehrere Fackeln über einem Felshang im Ortsteil Au. Eine dieser Fackeln dürfte den Hang hinabgefallen sein, woraufhin sich am Montagnachmittag schließlich ein Feuer entzündete. Dass ein Waldbrand erst später ausbricht, ist nichts Ungewöhnliches: „Man kann das vergleichen mit einem Handtuch auf einer Herdplatte. Das brennt auch nicht gleich. Wenn ein bisschen Glut in einen brennbaren Bereich fällt und dann von etwas Wind angefacht wird, kann es auch zwei bis drei Tage später noch passieren, dass ein Waldbrand aufflackert“, erklärt Kommandant Tobias Praxmarer von der FF Längenfeld.