Fackel von Herz-Jesu-Feuer führte zu Waldbrand

Einsatz für die Feuerwehr und Polizei in Längenfeld im Tiroler Ötztal am Montag! Wegen einer am Vortag über einen Felshang herabgestürzten Fackel von einem Herz-Jesu-Feuer, kam es zu einem Waldbrand. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ war bei den Löscharbeiten gefordert.