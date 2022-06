FFP2-Masken vor der Rückkehr ins Klassenzimmer

In Oberösterreich ist eine neue Technische Digital-Uni geplant, an der es aber von vielen Seiten Kritik hagelt. Warum braucht Oberösterreich aus Ihrer Sicht so eine Uni?

Diese Institution geht in interdisziplinäre Bereiche, in die die derzeit vor Ort vorhandene Forschung und Lehre nicht geht. Wir haben an der Kepler Uni sehr viel Kompetenz im Bereich der Digitalisierung und mit der Kunstuni und Bruckner Uni im Bereich der Künste. Die neue Uni soll den Kreativ- und den Digitalisierungsbereich verbinden.