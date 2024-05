Neue Uni sorgt für Ärger im Garten-Paradies

Nicht geschliffen, aber eingezwängt

Die Stadt sicherte den Kleingärtnern zwar zu, dass die betreffenden Flächen auch in Zukunft für die Kleingartensiedlung vorgesehen seien, die Angst bleibt bei den 52 Pächtern. Für Helga Pühringer (70) ist der Garten seit 40 Jahren eine zweite Heimat. Ihre Kinder und die Enkerln genießen das kleine Stück grün. „Aber wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Meine Kinder wollen den Garten übernehmen“, sagt sie. Mario Aner (53) hat mit seiner Familie seit 14 Jahren den Garten – und einiges an Geld investiert. „Natürlich bin ich froh, dass uns zugesichert wird, dass wir bleiben dürfen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt“, sagt er.