Corona an Schulen: Totschweigen ist keine Lösung!

„Möglichkeiten zu PCR-Tests gibt es kaum noch, in den Klassen gibt es weder Masken noch Abstand“, heißt es. Viele Infektionen werden also nahtlos in die Ferien mitgenommen – der eine oder andere Urlaub könnte damit ins Wasser fallen. Auch Eltern stehen in der Kritik: Weil sie Corona-Erkrankungen ihrer Kinder nicht melden müssen, kann die Schule nicht reagieren, bevor es zu Clustern kommt.