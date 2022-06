Willem-Alexander und Maxima mit „Bim“ unterwegs

Insgesamt drei Tage dauert der Staatsbesuch von König Willem-Alexander und Königin Maxima in Wien. Nach dem etwas formelleren Auftakt am Montag stand am Dienstag zuerst Kochen in der Brotfabrik in Wien-Favoriten an. Danach spazierte das royale Paar durch das Sonnwendviertel hinter dem Wiener Hauptbahnhof und plauderte unter anderem mit einer ganz schön aufgeregten Schülergruppe, wie Fotos auf dem royalen Twitter-Account zeigen.