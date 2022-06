Sobotka traf Erdogan: Beziehungen werden besser

Österreichs Beziehungen zur Türkei werden besser. Unter Sebastian Kurz war das Verhältnis durchaus angespannt. Böse Worte flogen hin und her. Nun ist das anders. Am Donnerstag trifft Bundeskanzler Karl Nehammer Recep Tayyip Erdogan am Rande des Nato-Gipfels in Madrid. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka war bereits am Montag beim mächtigen Staatschef.