„Maßnahmen zeigen, dass wir aktiv gegensteuern“

Die Regierungsparteien würden derzeit gemeinsam nur noch 30 bis 32 Prozent der Wählerstimmen bekommen, wenn am kommenden Sonntag Wahltag wäre - das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierungspolitik ist aktuell schlicht im Keller. Die vielen Krisen - interne wie externe - hätten zu viel Schaden angerichtet. Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer verstehe zwar den Frust der Menschen, wirbt aber trotzdem um Vertrauen: „Die Maßnahmen der letzten Tage, insbesondere das Anti-Teuerungspaket, zeigen, dass wir handlungsfähig sind und aktiv gegensteuern“, so Maurer in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.