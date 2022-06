Ein Wunschkonzert mit Starbesetzung in St. Pölten

Wünsch dir was, lautet am 16. Juli das Motto beim SommerTheaterPark in der Landeshauptstadt. Denn ab 20 Uhr laden Publikumsliebling Wolfgang Gratschmaier sowie das Europaballett St. Pölten zum großen Wunschkonzert. Ein Abend mit bekannten Operetten-Medleys und Wiener Liedern auf dem Programm, das vom Publikum vorab bestimmt wird. Als Highlight warten Stargäste wie Anita Horn, und von der Wiener Volksoper sind Juliette Khalil, Renée Schüttengruber und Joachim Moser mit dabei.