Sommeraktion: Kinder lesen Katzen im TiKo vor

Die Lesestunde, die 30 Minuten dauert, findet in einem der Katzenzimmer statt. Die Kinder können sich in der TiKo-Büchersammlung bedienen oder ein eigenes Buch mitbringen. Vor Beginn der Lesestunde wird ein TiKo-Mitarbeiter den Kindern den Umgang mit den Katzen näher bringen und sie während der gesamten Lesestunde betreuen. Die Eltern können sich in der Zwischenzeit im Tierheim umschauen.