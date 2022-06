E-Bike-Fahrer nach Sturz auf Intensivstation

Gegen 16.25 Uhr überquerte ein 66-Jähriger im Ortsgebiet von Leibnitz mit seinem E-Bike in fahrender Weise die Bundesstraße 67 in östliche Richtung. Als er auf den Geh- und Radweg auffahren wollte, kam der Lenker zu Sturz und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Der Mann trug keinen Helm, wurde schwerst verletzt und nach Erstversorgung durch den Notarzt vom Roten Kreuz in das LKH Wagna eingeliefert, wo er intensivmedizinisch betreut wird.