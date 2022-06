Werbung anders als Preise kein Kündigungsgrund

„Abo-Müdigkeit“ bei Nutzern

„Streaming-Abos sind preissensible Produkte. Kunden kündigen ihre Abos nicht nur aus Zeitmangel. Oftmals haben sie mehrere Streaming-Abos parallel, sodass die Ausgaben dafür in Summe natürlich irgendwann teuer bzw. zu teuer werden“, erklärt Lisa Jäger, Partnerin und Global Head of Technology, Media & Telco bei Simon-Kucher & Partners. Netflix & Co. müssten daher dringend reagieren, wenn sie nicht weitere Mitglieder durch „Subscription Fatigue“ (etwa Abo-Müdigkeit) verlieren wollten, und über neue Monetarisierungsmodelle nachdenken, so Jäger.