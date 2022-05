Disney Plus: Neue Details zu werbegestütztem Abo

Keine Werbung für Vorschulkinder

Disney kündigte außerdem an, Kindern im Vorschulalter, die ihr eigenes Profil verwenden, um die werbegestützte Disney+-Version anzusehen, keinerlei Werbung zu zeigen. „Wir werden niemals Daten über einzelne Kinder sammeln, um sie gezielt anzusprechen“, sagte Rita Ferro, Disneys President of Ad Sales and Partnerships, dem Blatt.