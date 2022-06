Einkaufszentren stehen auf dem Prüfstand

Was beim Einkaufen zählt

Dass beim ausgiebigen Shopping-Bummel immer mehr Wert auf das Drumherum gelegt wird, beweist eine neue Umfrage von Marketagent. Im österreichweiten Vergleich mit 54 Einkaufszentren sind gleich vier aus Niederösterreich auf den vordersten Plätzen zu finden. Unter den Top Ten vertreten sind neben der Westfield Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf etwa der Fischapark in Wiener Neustadt, das Bühl-Center in Krems oder auch das G3-Shopping Resort in Gerasdorf.