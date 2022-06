Hoher Anstieg Firmen- und Privatpleiten in Tirol

Wie der Kreditschutzverband 1870 (KSV) mitteilt, war in allen Bundesländern ein enormer Anstieg von Firmenpleiten zu verzeichnen. 147 Unternehmen waren davon in Tirol betroffen. Im Vergleich zur ersten Hälfte des Vorjahres ist das eine dramatische Steigerung von über 140 Prozent (2021 waren es coronabedingt 61). In Summe gab es in Österreich 2308 Insolvenzen. Besonders stark betroffen waren Handel, Bauwirtschaft, Tourismus und Gastro.