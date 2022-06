5 Gründe, warum Vodice perfektes Urlaubsziel ist

1. Vodice bietet einfach alles

Vodice ist ein touristischer Hotspot, reich an Traditionen und voller Angebote und Aktivitäten für Reisende, der in einer breiten Bucht unmittelbar am Meer liegt. Das Zentrum von Vodice wird überragt von einer großen Marina mit fast 400 Liegeplätzen, während das umliegende Archipel zu einem der schönsten Inselgruppen weltweit zählt.