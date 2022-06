Reisedurchfall: Die Gefahr aus dem Eis

Rund 40 Prozent aller Österreicher verbringen den Urlaub in südlichen Gefilden. Wo die Gefahr, am typischen Reisedurchfall zu erkranken, allgegenwärtig ist. Aber doch nicht für Sie als „Krone“-Leser! Schließlich wird in unserem Gesund-Magazin Jahr für Jahr vor ungewaschenem Obst, nicht original verschlossenen Getränken, Salaten, Meeresfrüchten usw. gewarnt. Wussten Sie aber, dass Sie auch den Barkeeper meiden sollten? Darmspezialist Dr. Friedrich A. Weiser empfiehlt dringend, das Risiko, welches von erfrischenden Cocktails an der Bar ausgeht, nicht zu unterschätzen: „Bedenken Sie bitte, dass der Keeper unzählige Eiswürfel mit den jeweiligen Zutaten mischt. Verwendet er dafür seine Finger, stellt dies eine schier unerschöpfliche Quelle für Keime dar, die auf diese Weise in Ihren Körper gelangen!“