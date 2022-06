Gressel-Steig: Klettern & genießen am Plöckenpass

Der Plöckenpass (1357 m) oberhalb von Kötschach-Mauthen ist ein beliebter Ausgangspunkt für Bergtouren, wie hinauf auf den im Ersten Weltkrieg heftig umkämpften 2238 Meter hohen Frischenkofel (Cellon). In nur zehn Minuten ist der Einstieg in den Klettersteig erreicht, der nach Oberst Carl Gressel benannt wurde, dem Kommandanten des II. Regiments der Kärntner Freiwilligen Schützen, der nach dem Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg die Verteidigung des Plöckenpasses bis zum Eintreffen der Truppen organisierte.