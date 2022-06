Draublick: Ein kurzer Eisenweg für zwischendurch

Also, Gurt an, Helm auf und die beiden Karabiner des Klettersteigs-Sets werden schon ins Stahlseil eingehängt. Ich habe mich für den „Draublick“ entschieden, der Klettersteiggeher gleich zu Beginn kurz fordert, weil das Felsgelände leicht überhängend ist. Doch das Highlight des Klettersteiges ist ein Kletternetz, das mitten in die Felswand gespannt wurde. Es wird innen durchstiegen und bietet so einen spektakulären Ausblick auf Oberdrauburg und die Drau. Eine Rastbank lädt mitten in der Wand zum Verweilen ein. Eine halbe Stunde dauert eine gemütliche Begehung, bis es über einen Forstweg in 15 Minuten zurück geht. Perfekt und ich habe es rechtzeitig zum Termin geschafft.