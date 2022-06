Ehering aus tiefem Kanalschacht geborgen

Ein wahrer Retter in der Not: Mit seinem beherzten Einsatz konnte Josef Zottl ein frisch vermähltes Paar in Zwettl vor den ersten Gewitterwolken am Ehe-Himmel bewahren. Denn der Bauhofleiter „stürzte“ sich zu später Stunde, ohne zu zögern, in die Tiefen des Waldviertler Untergrunds, um einen verlorenen Schatz zu bergen.