Wolken, Wolken, nichts als Wolken

Bei jeder Wanderung oder Bergtour gilt es sich vorab einen Überblick über das Wetter zu verschaffen. Ist man draußen unterwegs, sollte man die Entwicklung der Quellwolken gerade an etwas unsicheren Tagen stets im Auge behalten. Solange die Wolken nicht mächtige hohe Türme ausbilden, bleiben sie im Sommer im Regelfall harmlos. Schießen sie aber zinnenförmig in die Höhe, ist es höchste Zeit einen sicheren Platz anzusteuern. Denn ein Gewitter in den Bergen will wahrscheinlich keiner erleben.