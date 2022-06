Überrascht vom Gewitter? Dann lief etwas falsch!

Wer also von einem Gewitter überrascht wird, hat sich im Regelfall schlecht auf seine Wanderung oder Bergtour vorbereitet! Mit ein wenig Übung kann es jeder schaffen eine Wetterprognose für einen Tourentag zusammenzustellen sowie die Anzeichen in der Natur richtig zu deuten. Wer viel am Berg unterwegs ist, für den können auch entsprechende Bergwetterworkshops oder Wettercoachings hilfreich sein. Sowohl in der Schweiz als auch in Österreich gibt es Meteorologen, welche in speziellen Wetterseminaren BergsportlerInnen das Wetter dort näher bringen, wo es passiert. Nämlich draußen in der Natur!