Spermien finden mit „Navi“ ihren Weg zur Eizelle

Die zickzack-förmig angeordneten Ionenkanäle ermöglichen den Spermien ihre typische spiralartige Bewegung in Richtung Eizelle. Auf diese Weise legen sie den größten Teil des Weges zurück. Kommen sie ihrem Ziel jedoch nahe, sorgt ein spezielles Protein in der Eizelle dafür, dass die Spermien dieses Bewegungsmuster plötzlich ändern, um so die zähe Eihülle leichter durchdringen zu können.