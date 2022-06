Sogar Polizei-Hilfe war noch zu wenig

Rallye-Ass Hermann Neubauer ist in der heurigen Staatsmeisterschaft wirklich vom Pech verfolgt! Stets fehlten Kleinigkeiten im Spitzen-Duell des zweifachen Titelträgers mit Simon Wagner (OÖ). Beim vierten Lauf sollte es in St. Veit (K) nun endlich mit dem ersten Sieg klappen. Doch Dominator Wagner blieb auch mit Reifenschaden am bald 34-Jährigen dran - bis die Polizei eingriff! Der spätere Sieger wurde von der Exekutive „beim Aufwärmen der Reifen durch Schlangenlinien“ auf einer Verbindungsetappe aufgehalten, verpasste den Start der nächsten Prüfung und fasste eine Zeitstrafe von einer Minute aus.