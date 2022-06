Mountainbike-Festival: In Mutters purzeln Rekorde

Sommer, Sonne, Speichenspektakel! Das Crankworx-Festival in Mutters spielte in den vergangenen Tagen alle Stückeln. Die Mountainbike-Fans stürmten das Gelände bei der Muttereralmbahn. Rund 8500 Zuschauer waren am Samstag bei der Königsdisziplin Slopestyle vor Ort und feuerten die Fahrer an. Insgesamt wird am Sonntag beim Downhill ziemlich sicher der Innsbruck-Rekord von 22.500 Schaulustigen geknackt.