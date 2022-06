„Unser Geschäft ist keine Altkleider-Rumpelkammer“

Seither ist ein Jahr vergangen. Knapp zwei Tonnen an Kleidung wechseln mittlerweile monatlich im „Kost-Nix Laden“ in der Paris-Lodron-Straße die Besitzer. „Gegen Vorurteile muss man ankämpfen. Und ich passe schon sehr genau auf, dass wir nicht zu einer Altkleider-Rumpelkammer vermodern“, so Lobensommer. Kleidungsstücke, die bei ihr im Laden den Besitzer wechseln, werden vorher feinsäuberlich begutachtet und sortiert.