Schwere Unwetter im Süden und Osten Österreichs

Die hohen Temperaturen und die daraus resultierende hohe Luftfeuchtigkeit haben am Donnerstag insbesondere im Süden und Osten des Landes zu teils heftigen Gewittern geführt. Am frühen Nachmittag kam es besonders in der Weststeiermark zu kräftigen Gewittern, in Kärnten gingen Hagelschauer nieder. Bäume stürzten auf die A2.