Wetter: Es wird heiß - und dann noch heißer

Montag: Nach einem sonnigen Start sorgt tiefer Druck in hohen Schichten bereits am Vormittag für zunehmende Quellwolkenbildung von Nordwesten her. Auch an der Alpensüdseite steigt bereits am Vormittag die Gewitterneigung an. Bis zum Abend sind mit Schwerpunkt in der Osthälfte Österreichs überall teils heftige Gewitter zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. In der Früh hat es 14 bis 21 Grad, am Tag liegen die Höchstwerte bei 30 bis 35 Grad, mit den höchsten Werten noch im Südosten.