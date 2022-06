Wetterkapriolen: Mal Unwetter, mal Gluthitze

Auch in den umliegenden Gemeinden hat das Unwetter seine Spuren hinterlassen: In Lochau wurde der Keller eines Gasthauses überflutet, in Wolfurt und Fußach musste die Feuerwehr Bäume und Äste von den Straßen räumen und in Kennelbach ging sogar der Wildbach über. Letztlich hielten sich die Schäden aber in Grenzen, Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.