100 km/h! Sturm fegt über Teile der Steiermark

Am frühen Nachmittag gewitterte es verbreitet in der Steiermark. Eine starke Zelle hat Meteorologe Michael Tiefengraber von der ZAMG im Bereich Neumarkt (Bezirk Murau) lokalisiert, hier gab es Windböen von 100 km/h. Auch über Voitsberg zog eine Unwetterfront, sie sorgte etwa in Maria Lankowitz für kleinräumige Überflutungen. Die Zelle verlagerte sich dann in Richtung Deutschlandsberg und Graz-Umgebung. Hagel wird etwa aus Bad Schwanberg berichtet.