Bichlbach: Biker krachte in Pkw und flog in Feld

Heftiger Unfall am Mittwochvormittag auf der Fernpassstraße im Außerfern. Ein 71-jähriger Motorradlenker bemerkte ein vor ihm langsamer werdendes Fahrzeug zu spät und prallte in das Heck des Autos. Er wurde durch die Kollision in ein Feld geschleudert. Auch die 35-jährige Pkw-Lenkerin wurde dabei verletzt.