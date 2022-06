Nassfeld Mountain Bike Peak vom 1. bis 3. Juli

Für ausreichend Abwechslung am gesamten Wochenende ist gesorgt: Den Anfang machen die Rennradfahrer, die am 01. Juli bei den „18. Nassfeld Rad Classics um die Wulfenia Trophy“ inkl. eigener E-Bike Wertung über 11,5 km und 1.000 Höhenmeter an den Start gehen. Die Strecke führt von der Talstation der Kabinenbahn Millennium-Express über die Asphaltstraße des Passo di Pramollo zum Alpengasthof Plattner auf der Sonnenalpe Nassfeld. Am Samstag folgen mit den Cross-Country-Bewerben am Gelände der Bergbahnen Nassfeld die AYC Austria Youngster Cup für alle Altersklassen. Parallel zum Hauptevent findet am Sonntag auch die Pumptrack-Challenge am Fuße des Nassfelds in Tröpolach statt.