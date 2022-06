Rotes Kreuz sucht dringend neue Freiwillige

Junge Frauen als Zielgruppe

Das Rote Kreuz startet daher in NÖ nun eine große Kampagne. Ihr Ziel ist es, eine vierstellige Zahl an Personen neu zur Rettungsorganisation zu bringen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf jungen Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren – mit rund zwei Dritteln kamen zuletzt nämlich die meisten Neueinsteiger aus dieser Zielgruppe. „Der Fokus der Kampagne liegt auf der Vielfalt der Tätigkeiten im Roten Kreuz – von der Mitarbeit in den Henry-Läden über die Unterstützung der Team-Österreich-Tafel bis zum Mitwirken im Rettungsdienst oder in einem Seniorentreff“, so RK-Präsident Josef Schmoll.