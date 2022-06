Internet Explorer nun endgültig in Rente geschickt

Edge bietet bei Bedarf Internet-Explorer-Modus

Der neue Microsoft-Browser, der auf dem technischen Grundgerüst von Google Chrome basiert, hat in den letzten Jahren kontinuierlich Marktanteile gewonnen und bietet deutlich modernere Funktionen als der Internet Explorer. Edge verfügt für Notfälle aber auch über einen Internet-Explorer-Modus, in dem ausschließlich mit dem alten Browser nutzbare Web-Anwendungen nutzbar sind. In manchen Unternehmen, die speziell entwickelte alte Web-Apps nutzen, kann dies relevant sein.