Zittern in Innsbrucker Wohnblock vor Feuerteufel

Zwei Brandstiftungen im März sind aktenkundig

Was bleibt, ist die Unsicherheit, denn schon mehrmals mussten die Einsatzkräfte wegen ähnlicher Fälle ausrücken. Aktenkundig sind Brandstiftungen zumindest am 1. und 5. März. Abgefackelt wurden ebenfalls Altpapiercontainer. „Gerade erst war der Schaden an der Decke des Durchgangs saniert worden“, erzählt ein Mieter. Ob auch ein Containerbrand am 19. März in der nahen Resselstraße mit den anderen Fällen zusammen hängt, ist unklar. Diesmal blieb der Schaden mit rund 1000 Euro überschaubar.