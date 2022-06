Hans Wenzl im Interview: Hinauf geht jeder selbst

Dass heißt aber, dass du eigentlich nicht so gut körperlich für die große Höhe vorbereitet warst, wie man es sonst auf Achttausendern macht?

Stimmt. Im Normalfall tastet man sich schrittweise an 6000, 7000 bis 7950 Meter Höhe am Südsattel des Mount Everest heran, um sich bestens für eine Achttausender-Besteigung zu akklimatisieren. Im Fall der Annapurna ist das zu gefährlich, deshalb startet die Besteigung vom Lager 2 aus 5500 Meter Höhe.