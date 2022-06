Mit dem Fahrrad vom 3. Bezirk bis nach Schwechat

Um ein Drittel mehr Radfahrer als im Mai des Vorjahres waren im heurigen Mai unterwegs. Doch schon jetzt ist es auf einigen Radwegen in der Stadt eng, und der Radl-Boom hält weiterhin an. Eine dieser engen Stellen ist auch der Innere Rennweg im dritten Bezirk. Grund genug für den Mobilitätsclub ÖAMTC, mit dem Konzept „Platz für alle am Radweg“ erstmals einen konkreten Lösungsansatz zu präsentieren. Zwischen Schwarzenbergplatz und Fasanplatz gibt es nämlich überhaupt noch keinen Radweg. Autos, Bim, Radfahrer und Fußgänger treffen auf der engen Trasse aufeinander.