Mehr Platz für Radfahrer - und wo es noch hakt

Erst vor zwei Wochen hat Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) das bisher „größte Radwegeausbauprogramm in der Geschichte Wiens“ präsentiert. Vonseiten der Opposition kam gleich Kritik. Die Grünen hätten sich mehr erwartet, die FPÖ spricht von Realitätsferne. Doch es gibt tatsächlich neuralgische Punkte in der Stadt, die in der Radwegoffensive (noch) nicht mitbedacht wurden.