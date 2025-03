Donaukanal soll bald „Urlaubsfeeling“ verbreiten

Konter zu „Überhand nehmender kommerzieller Nutzung“

Mit der Umgestaltung will Gewässer-Stadträtin Ulli Sima am Donaukanal auch dem „Überhandnehmen von kommerzieller Nutzung entgegenwirken“. Erholungswert ohne Konsumzwang lautet die Devise. Neos-Planungsstadträtin und Klubobfrau Selma Arapović verspricht einen „Erlebnisraum mit Urlaubsfeeling mitten in der Stadt“. Umsetzen will man das durch mehr Grün, mehr Aufenthaltsbereiche und eine neue Verkehrsführung von Fußgängern und Radfahrern.