Jugendliche reisen im Sommer besonders günstig

Der Start der Gültigkeit wird bei der Buchung ausgewählt. Selbstverständlich dürfen auch mehrere SommerHIt-Tickets hintereinander gekauft und genutzt werden. Erhältlich ist das Ticket ab Dienstag, 14. Juni 2022 auf westbahn.at sowie in den Shops am Wiener Westbahnhof, in Linz, in Salzburg und am Hauptbahnhof München.