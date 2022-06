Forscher auf der Jagd nach dem Jahrhundert-Akku

Doch die Forschung ist langwierig: Dahn testet mittlerweile, ob die Langlebigkeit seiner neuen Materialien vielleicht gar nicht an der Kathode selbst liegt. Sie könnte auch mit bisher nicht erforschten Nebenreaktionen in der Anode zusammenhängen, was die Kombination mit weniger rohstoffintensiven Materialien erlauben würde. Ob dem so ist, wird aber wohl erst in einigen Jahren feststehen - Versuchsreihen zur Langlebigkeit von Akkus dauern naturgemäß Jahre.