Eineinhalb Jahre Kampf gegen ungerechte Parkstrafe

Das Ärgernis nahm bereits am 24. Oktober 2023 seinen Lauf: Mit Aktivierung der App „EasyPark“ stellte ein Innsbrucker Akademiker seinen Pkw in der Glasmalereistraße 1 in Wilten ab. 3,42 Euro entrichtete er, um von 9.03 Uhr bis 10.31 Uhr dort zu stehen. Umso größer war die Überraschung, als ihm am 18. Jänner 2024 eine Anonymverfügung samt Lenkererhebung ins Haus flatterte. Strafhöhe: 50 Euro.