Größte Recyclinganlage Europas für Akkus gestartet

Vorbereitung auf „größere Batterieströme“

„Hydrovolt ist ein Meilenstein auf Norwegens bahnbrechendem Weg zu einem weit verbreiteten elektrischen Verkehr. Norwegen ist seit einigen Jahren weltweit führend bei der Einführung von Elektrofahrzeugen, aber was bisher fehlte, waren Recyclingkapazitäten, um eine nachhaltige Lösung für diese Batterien am Ende ihrer Lebensdauer zu gewährleisten“, kommentierte Peter Qvarfordt, CEO von Hydrovolt. Heute sei die Anlage in der Lage, „das gesamte Volumen an Altbatterien in Norwegen zu verarbeiten, aber wir streben jetzt eine Erweiterung an, um sicherzustellen, dass wir auf die größeren Batterieströme vorbereitet sind, von denen wir wissen, dass sie kommen werden.“