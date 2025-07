Pogacar kontert Kampfansage von Vingegaard!

Vingegaard: „Stärke in der dritten Woche“

Vor den schweren Etappen in den Alpen steht noch der Aufstieg zum legendären Tour-Berg Mont Ventoux am Dienstag an. „Normal liegt meine Stärke in der dritten Woche“, meinte Vingegaard. „Ich meine, wir müssen attackieren. Lass uns ehrlich sein. Wir sind mehr als vier Minuten zurück.“