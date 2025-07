Volle Diessl-Attacke auf schneller Eisenstadt-Bahn

„Geist und Körper erholen!“

Kleine Wunder erbrachte er heuer ohnehin schon genügend, nicht nur in Bergen, sondern auch mit seiner Direkt-Qualifikation für die WM in Tokio (13. bis 21. September). Zweimal (13,20 als Sieger in St. Pölten und 13,25 als Dritter in Ostrava) unterbot er die harte WM-Norm von 13,27. Aber nach dem Meeting in Eisenstadt habe er, so Hochleitner, erst einmal vier Tage Pause, „um alles von der EM in Bergen zu realisieren und dabei auch Geist und Körper zu erholen“.